Суд Казани приговорил замглавы МЧС Татарстана к 4,5 года за крупное мошенничество

"Признать Степущенко Олега Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), ч. 1 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии общего режима", - огласила судья.