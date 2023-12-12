Житель Дагестана убил отца и спрятал его тело под сеном в сарае

Житель Дагестана убил своего отца, спрятал тело в сарае и заявил о его пропаже в полицию. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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Накануне 36-летний мужчина сообщил о пропаже 59-летнего отца, который якобы ушел из дома после ссоры с ним и не вернулся. Правоохранители усомнились в его показаниях и опросили соседей, а также проверили территорию дома, где в подсобке под сеном нашли тело «пропавшего». На теле мужчины были многочисленные травмы и гематомами.

Позже мужчина признался в убийстве своего отца. По его словам, незадолго до трагедии он выпил вина и поссорился с родителем. В ходе конфликта он избил отца до смерти. При этом тело злоумышленник спрятал в сарай, а родственникам сказал, что отец пропал.

— Расследование продолжается. Собранный материал направлен по последственности в СУ СК РФ по Республике Дагестан, — заключили в ведомстве.