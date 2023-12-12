В Новосибирске при пожаре в многоэтажном доме погибла девушка

В Новосибирске на улице Объединения в многоквартирном доме произошел пожар, погибла девушка.

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Строение загорелось днем во вторник, 12 декабря. Вызов в дежурную часть поступил в 13:29 по местному времени. Спасатели прибыли на место через семь минут. Горела квартира на третьем этаже в пятиэтажном доме. Комната в квартире полностью уничтожена огнем. Из нее эвакуировались женщина, получившая ожоги, и трехлетний ребенок (он не пострадал).

На лестничной клетке верхних этажей спасатели обнаружили двоих пострадавших - мужчину и девушку. Прибывшие на место ЧП медики оказали им помощь. Мужчину привели в чувства, но девушку спасти не удалось.