Два человека погибли при пожаре в Белгороде

Два человека погибли в результате пожара в одном из домов по улице Горького в Белгороде, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Еще 15 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

В результате пожара в однокомнатной квартире в городе Белгороде на улице Горького погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1960 года рождения, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло накануне вечером. Пожарным удалось потушить его в течение получаса. В борьбе с огнем были задействованы 30 человек и 10 единиц техники.

По данным Telegram-канала «Белгород № 1», пожар произошел из-за того, что находившиеся в квартире люди оставили работающей электроплиту и уснули. По словам соседей, погибшие часто злоупотребляли алкоголем.