Один человек погиб в ходе пожара в квартире на севере Москвы

В результате пожара в квартире на севере столицы погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 12 декабря.

© Вечерняя Москва

По информации источника «ВМ», возгорание произошло по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 4 корпус 1. На втором этаже здания загорелась квартира.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате инцидента погиб один человек.