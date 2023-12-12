Один человек погиб в ходе пожара в квартире на севере Москвы
В результате пожара в квартире на севере столицы погиб один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 12 декабря.
По информации источника «ВМ», возгорание произошло по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 4 корпус 1. На втором этаже здания загорелась квартира.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. В результате инцидента погиб один человек.
Вечером 11 декабря пожар произошел в здании во 2-м Кожевническом переулке. По словам собеседника «ВМ», на втором этаже дома загорелся мусор. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров.