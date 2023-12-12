По факту крупного мародерства на заводе в ДНР возбудили дело

В Донецкой народной республике (ДНР) возбудили уголовное дело по факту мародерства на заводе «АзовЭлектроСталь». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

Дело расследуется по пункту «б» части 4 статьи 356.1 («Мародерство, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, с 23 января по 1 июня бывшие и действующие руководители ГУП ДНР «ДПК» — предприятия по производству сварочных электродов, порошковой проволоки и металлургических смесей, гендиректор ГУП ДНР «Республиканский Центр «Торговый дом «Втормет», а также неустановленные лица вывезли из филиала «Азовэлектросталь» имущество на сумму не менее 518 миллионов рублей.