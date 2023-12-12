В Крыму задержан подозреваемый в подрыве автомобиля чиновника

Задержан житель Симферополя, подозреваемый в покушении на убийство сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.

По данным следствия, местный житель изготовил самодельную бомбу и прикрепил ее к автомобилю сотрудника администрации Запорожской области.

«В ночное время он произвел дистанционно управляемый подрыв. Находившиеся в салоне транспортного средства три человека получили ожоги и были госпитализированы», - отмечается в сообщении.

Мужчина был задержан, в ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства. Он обвиняется в изготовлении самодельной бомбы и покушении на убийство.