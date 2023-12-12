В Крыму задержан подозреваемый в подрыве автомобиля чиновника
Задержан житель Симферополя, подозреваемый в покушении на убийство сотрудника администрации Запорожской области. Об этом сообщило МВД по Республике Крым.
По данным следствия, местный житель изготовил самодельную бомбу и прикрепил ее к автомобилю сотрудника администрации Запорожской области.
«В ночное время он произвел дистанционно управляемый подрыв. Находившиеся в салоне транспортного средства три человека получили ожоги и были госпитализированы», - отмечается в сообщении.
Мужчина был задержан, в ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства. Он обвиняется в изготовлении самодельной бомбы и покушении на убийство.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонника украинского легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен на территории России), планировавшего совершать диверсии и передававшего кураторам данные сотрудников таможни. Также ими был предотвращен теракт на железной дороге в Крыму, который готовил житель Севастополя по заданию военной разведки Украины.