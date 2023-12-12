В российском селе рухнула водонапорная башня

Сооружение, по предварительной версии, упало под тяжестью льда. К этому могла привести неправильная эксплуатация объекта, полагает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов . Точная причина будет выяснена по итогу спецкомиссии.

Из-за обрушения конструкции село осталось без воды, для нужд жителей организован бесплатный подвоз. Глава региона уверен, что водоснабжение быстро восстановят. Скважина, проходившая под башней, была маломощной и неосновной. Она используется преимущественно для недопущения перебоев с водоснабжением села летом. Всего здесь их шесть. Часть села, где обрушилась башня, обслуживают три закольцованные скважины.