Петербуржцы нашли 13-летнего сына без сознания в запертой изнутри квартире

В Санкт-Петербурге родители нашли 13-летнего сына без сознания в запертой изнутри квартире в Приморском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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По сведениям издания, семиклассник расстроился после неудачи на музыкальном выступлении и не смог справиться с переживаниями. К мероприятию ребенок долго готовился. Родителям и медикам не удалось спасти мальчика.

До инцидента семья не состояла на учете и считалась обеспеченной и благополучной. Мать 13-летнего школьника трудится педагогом в коррекционном центре, его отец — инженер.