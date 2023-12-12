Самарец ограбил сочинскую пенсионерку, угрожая молотком

В Сочи мужчина из Самарской области, угрожая ножом, ограбил 64-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По информации ведомства, пенсионерка заметила на неогороженной территории своего дома незнакомца. Женщина попросила его покинуть участок — тогда мужчина достал из рюкзака молоток и начал угрожать россиянке.

Пенсионерка испугалась, забежала в дом и спряталась в комнате. Незнакомец сначала пошел за ней, но его внимание привлекли лежавшие в прихожей электроинструменты. Злоумышленник взял два лобзика, дрель, болгарку и скрылся.