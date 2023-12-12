В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса в мороз
В Красноярске возбудили уголовное дело после высадки двух детей из автобуса в мороз, сообщили в СУ СК России по региону.
«По сообщению, распространенному в СМИ, о высадке из автобуса двоих несовершеннолетних детей при отрицательной температуре воздуха возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 15-летний и десятилетняя брат и сестра не смогли расплатиться в автобусе банковской картой из-за неисправной функции безналичного платежа. Кондуктор предложил расплатиться наличными или покинуть автобус.
«Брат и сестра вышли на остановке..., в связи с чем были вынуждены находиться на улице в условиях низкой температуры воздуха», — сообщили в ведомстве.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.