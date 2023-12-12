В Анапе к 13 годам колонии приговорили мужчину за убийство после поминок

Краснодарский краевой суд признал виновным в убийстве, совершенном в 2021 году, покушении на убийство еще троих человек и незаконном хранении оружия жителя Анапы Оганеса Яганцяна, которого причисляют к местным криминальным элементам, и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края .

"Краснодарским краевым судом рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении Оганеса Яганцяна, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. "а", "б" ч. 2 ст. 105, п. "б" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ. Суд счел доказанной вину подсудимого и по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовалось в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю. События происходили в конце января 2021 года в хуторе Заря под Анапой. Яганцян вместе со своими знакомыми возвращались с поминального обеда на автомобиле, между ним и еще одним пассажиром возник конфликт. При Яганцяне был пистолет, которым он владел незаконно, фигурант выстрели в оппонента. Его действия пытались пресечь трое очевидцев, в ответ все трое также были ранены, один из них - в голову, от полученного ранения он скончался, остальные трое выжили, находились в реанимации.