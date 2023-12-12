Прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Новой Москве

Прокуратура контролирует установление причин пожара, произошедшего в в СНТ «Ватутинки» в Новой Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 12 декабря.

По ее словам, в результате пожара есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.

— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — резюмировала Нефедова.

Пожар, о котором идет речь, произошел 12 декабря в СНТ «Ватутинки». В результате возгорания пострадали семь человек, в том числе четверо детей.