В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы
В городе Южа Ивановской области несколько школьников провалились в яму с кипятком, которая образовалась после аварии на теплотрассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
По предварительной информации, около 8:15 мск группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина упала в провал грунта. Дети получили ожоги.
Прокуратура организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка действиям организации, которая занимается эксплуатацией тепловых сетей — компании «Тепло людям. Южа».
Напомним, что схожий случай на минувших выходных в Челябинске. Там 8-летний мальчик упал в яму с кипящей водой, которая образовалась из-за размыва грунта в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).