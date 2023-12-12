В Ивановской области школьники получили ожоги из-за прорыва теплотрассы

В городе Южа Ивановской области несколько школьников провалились в яму с кипятком, которая образовалась после аварии на теплотрассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По предварительной информации, около 8:15 мск группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина упала в провал грунта. Дети получили ожоги.

Прокуратура организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка действиям организации, которая занимается эксплуатацией тепловых сетей — компании «Тепло людям. Южа».