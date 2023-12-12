В Челябинской области мужчину осудили за побег с нападением на полицейских

Челябинский областной суд признал местного жителя виновным в том, что он в декабре 2022 года после вынесения приговора за убийство тещи напал на сотрудников полиции, а после этого сбежал. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.