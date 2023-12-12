Семь человек пострадали при пожаре в жилом доме в Новой Москве
Семь человек, в том числе четыре ребенка, пострадали при пожаре в жилом доме в поселке Киевский Новой Москвы. Об этом 12 декабря сообщает РИА Новости.
Пламя охватило двухэтажное здание в садовом товариществе «Ватутинки». Пострадавших доставили в медицинские учреждения — им потребовалась госпитализация. Их состояние не уточняется.
Огонь успел распространиться на 100 квадратных метров. На данный момент возгорание ликвидировали. Причины и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
Как писала «Парламентская газета», 1 декабря крупный пожар произошел на московском рынке «Садовод». Общая площадь достигла 600 «квадратов», ожоги получили два человека. Со стихией боролись более 100 специалистов МЧС, с территории комплекса эвакуировали порядка 350 посетителей и работников.