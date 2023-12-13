Завхоз украла офисную бумагу на 24 млн рублей и купила квартиру

Жительница Самары украла из офиса бумагу на 24 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, теперь его будет рассматривать суд.

Завхоз украла офисную бумагу на 24 млн рублей и купила квартиру
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Женщина проходит обвиняемой по статьям 159 («Мошенничество») и 174.1 («Легализация денежных средств») УК РФ.

По версии следствия, главный специалист отдела хозяйственного обеспечения организации с мая 2020 по октябрь 2021 года украла у компании 112 тысяч пачек офисной бумаги. На вырученные деньги она купила себе квартиру и машину.

Узнав о привлечении к уголовной ответственности, женщина продала имущество и уехала из страны. Преступницу объявили в международный розыск.

Ранее сообщалось, что мошенник в Москве украл у пенсионера сейф с золотыми монетами. Преступники сообщили потерпевшему о том, что его внучка попала в аварию, и для того, чтобы не дать хода уголовному делу, необходимо передать деньги «следователю».