Трактор с людьми провалился под лед на российской реке

В Якутии под лед реки лена провалился трактор с двумя людьми. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

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Как сообщило ведомство, двое жителей села Техтюр выехали в неположенном месте на лед толщиной 15 сантиметров, в результате чего трактор провалился. Выбраться из кабины россияне не успели.

Сейчас на месте работают спасатели, представители местного Следственного комитета, ГИБДД и других ведомств. Сотрудники МЧС извлекают людей из кабины. Их состояние не уточняется.