В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 26 рейсов

В трех аэропортах Москвы утром 12 декабря отменены или задержаны 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

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По состоянию на 6:55 (мск), в столичном аэропорте Внуково задержаны восемь рейсов и два отменены, в Домодедово задержаны 12 рейсов и еще три отменены, Шереметьево задержаны четыре рейса. При этом в подмосковном Жуковском отмененных или задержанных рейсов нет.

Согласно информации Гидрометцентра, в Москве 12 декабря ожидается снег, местами метель, гололедица и до -6°C. Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. В последнее время в столичных аэропортах регулярно отменяют и задерживают рейсы из-за непогоды.