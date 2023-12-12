В РФ раскрыты схемы уклонения от налогов на рынке пива на миллиарды рублей

ФНС и совместно с ФСБ разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива.

Об этом информирует РБК со ссылкой на источник, осведомлённый о результатах проекта Федеральной налоговой службы по выявлению ухода от налогов в алкогольной отрасли.

Отмечается, что ФНС совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива.

Уточняется, что неучтёнными могут быть более двух млрд литров напитка, а неуплаченных налогов — на десятки млрд рублей.