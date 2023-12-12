Над Белгородской областью сработала система ПВО

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков . По его словам, была сбита воздушная цель над селом Бессоновка. Минобороны эту информацию не комментировало.

Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — отметил глава региона.

Над Белгородской областью также срабатывала система ПВО 5 декабря. По словам губернатора, были сбиты три беспилотника. Минобороны эту информацию не комментировало. В результате атаки никто не пострадал, после падения обломков был поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Курковичи в Стародубском муниципальном округе. Повреждения получили хозяйственные постройки и жилой дом, никто не пострадал. Минобороны эту информацию также не комментировало.