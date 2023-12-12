Возле Йемена загорелся британский корабль

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о происшествии с судном к западу от йеменского порта Моха, что привело к возгоранию на борту, передает РИА Новости. Другим судам рекомендовано проявлять бдительность и информировать центр о любой подозрительной активности.

UKTMO получило сообщение об инциденте с судном окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях (примерно 27,8 километра — NEWS.ru) к западу от йеменского порта Моха. Власти ведут расследование. Возгорание на борту судна, международные поисково-спасательные службы проинформированы. Как сообщается, весь экипаж в безопасности, — заявили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

Ранее на теплоходе Lady Mary Joy 3, находящемся у острова Балук-Балук, поздно вечером произошел пожар, на борту судна находилось около 200 пассажиров. Пламя унесло жизни более 30 человек: среди погибших было по меньшей мере шестеро детей, в том числе полугодовалый ребенок.