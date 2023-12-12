Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды зафиксировали пепловый выброс высотой до 2,5 км.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км
© ТАСС

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря", - рассказали в управлении.

Шлейф распространился в восточном направлении на 5 км.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.