На Камчатке произошло землетрясение

"Землетрясение произошло на глубине 20 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 56 км от поселка Усть-Камчатск", - следует из опубликованных данных.

В ГУ МЧС России по региону ТАСС сообщили, что, судя по инструментальным данным, в Усть-Камчатске ощущались подземные толчки силой до пяти баллов. Однако, по словам местных жителей, они ощутили толчки силой до трех баллов.