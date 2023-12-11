В Москве иностранец показал поддельное удостоверение ФСБ после драки

Гражданин Таджикистана приехал в Москву на свадьбу родственников. Застолье показалось ему скучным и он решил устроить драку, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в банкетном зале «Асаки» в столичном районе Печатники.

52-летний мужчина начал провоцировать остальных гостей на драку, дебоширить. Шум в зале привлек внимание охраны. Сотрудники предприятия вызвали на место происшествия полицию.

Стражи порядка задержали хулигана и отвезли в отдел внутренних дел, где он продемонстрировал удостоверение пенсионера ФСБ, после чего потребовал немедленного освобождения.