В Москве иностранец показал поддельное удостоверение ФСБ после драки

Гражданин Таджикистана приехал в Москву на свадьбу родственников. Застолье показалось ему скучным и он решил устроить драку, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

В Москве иностранец показал поддельное удостоверение ФСБ после драки
© ТАСС

Инцидент произошел в банкетном зале «Асаки» в столичном районе Печатники.

52-летний мужчина начал провоцировать остальных гостей на драку, дебоширить. Шум в зале привлек внимание охраны. Сотрудники предприятия вызвали на место происшествия полицию.

Стражи порядка задержали хулигана и отвезли в отдел внутренних дел, где он продемонстрировал удостоверение пенсионера ФСБ, после чего потребовал немедленного освобождения.

Полицейские распознали в документе фальшивку, составили на дебошира административный протокол. Кроме того, ему грозит срок за подделку документов.

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