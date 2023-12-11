На складе с зерном в Оренбургской области произошел крупный пожар

На складе с зерном в Оренбургской области произошел пожар на площади в 3,6 тысячи квадратных метра. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

На складе с зерном в Оренбургской области произошел крупный пожар
© РИА Новости

Уточняется, что речь идет о складе в поселке Красноярском. Одноэтажное здание располагается на территории фермерского хозяйства.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метра. На месте работают 32 специалиста и 15 единиц техники.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

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