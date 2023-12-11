В Челябинске мать мужчины, удерживавшего женщину в плену 14 лет, отправили в психдиспансер

В Челябинске мать Владимира Ческидова, которого подозревают в удержании пленницы в доме 14 лет, направили на судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на областной суд.

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В учреждении, которое будет оказывать ей психиатрическую помощь в стационарных условиях для производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы, женщина пробудет 30 дней.

Ческидову направят в клинику уже 12 декабря. При этом, в отличие от случая ее сына, экспертизу будут проводить в одном из учреждений Челябинска. Владимир Ческидов проходит процедуру в Москве.