Раскрыты данные о взрывчатке для теракта против военкора Татарского

Раскрыты данные о взрывчатке для теракта против военкора Владлена Татарского Информацию со ссылкой на эксперта в понедельник, 11 декабря, в своем Telegram-канале раскрывает издание Mash на Мойке.

По данным издания, самодельное взрывное устройство, заложенное в статуэтку, которую Татарскому подарила работавшая на украинские спецслужбы Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) представляло собой гексогеносодержащее бризантное вещество от 150 до 250 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате атаки военкору выжить не удалось.

27 ноября сообщалось, что укрыватель обвиняемой в терроризме Треповой госпитализирован в тяжелом состоянии.