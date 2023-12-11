Российский полицейский украл 70 тысяч рублей у задержанного им мигранта

Московский оперуполномоченный украл 70 тысяч рублей через банковское приложение у задержанного им мигранта, отправив деньги своей супруге. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудник спецполка вместе с сослуживцами задержал группу мигрантов. Во время проверки документов он взял у одного из задержанных телефон, зашел в банковское приложение и перевел все денежные средства, которые были на счету, жене. После этого оперуполномоченный удалил софт и вернул телефон иностранцу.