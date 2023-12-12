В Челябинске задержаны двое подозреваемых в заказном убийстве

«В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трёх подозреваемых в заказном убийстве, совершённом 17 ноября в Воронеже. Ими оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины: предполагаемый 45-летний исполнитель и его 26-летний соучастник», — уточнили в пресс-службе ведомства.