В центре Екатеринбурга загорелся торговый центр

В Екатеринбурге в торговом центре «Пассаж» произошел пожар, из здания эвакуировали 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Свердловской области.

Согласно сообщению ведомства, в 15:43 по местному времени (13:43 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу ул. Ленина в Екатеринбурге. Согласно оперативной информации, загорелись жировые отложения в вентиляции торгового цента «Пассаж».

«В целях безопасности из торгового центра были эвакуированы 500 человек. Возгорание потушено огнеборцами с помощью огнетушителя», — сказано в сообщении.

Уточняется, что к месту пожара выезжали 12 единиц техники и 43 человека личного состава.