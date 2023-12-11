80 человек получили травмы из-за гололеда в Ростове-на-Дону
80 человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону в понедельник, 11 декабря, из-за сильного гололеда. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Ростовской области, среди пострадавших — 17 детей.
Большинство дорог и тротуаров города утром покрыла толстая ледяная корка. Ситуация осложняется ледяным дождем, который периодически выпадает на Ростовскую область. Погодные условия затруднили движение на отдельных участках трассы М-4 «Дон».
«На 12:00 11 декабря в Ростове-на-Дону в связи с гололедом в травмпункты города за медицинской помощью обратилось 80 человек, из них 17 детей», — рассказал представитель Минздрава.
Как отметили в администрации Ростова-на-Дону, сейчас на обработку дорог и тротуаров вышли свыше 100 единиц техники и 2,6 тысячи уборщиков. Ночью и утром они успели обработать противогололедными средствами свыше 600 объектов.