В Utair ответили на новости о ЧП на самолете с радиоактивным грузом
В авиакомпании Utair опровергли информацию об аварийной посадке самолета, который перевозил радиоактивный груз. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
11 декабря в СМИ появились сообщения, что пассажирский самолет Utair, летевший из Ханты-Мансийска, совершил аварийную посадку в Москве. Утверждалось, что на его борту находился 19-килограммовый радиоактивный груз. СМИ писали, что самолет подал сигнал бедствия о неисправности шасси.
В Utair это опровергли и заявили, что посадка самолета была штатной.
В авиакомпании рассказали, что лайнер перевозил груз для онкологической больницы, запакованный должным образом — это стандартный случай для авиаперевозок по всему миру. Груз был официально оформлен и безопасен для пассажиров и экипажа.