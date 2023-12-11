В Utair ответили на новости о ЧП на самолете с радиоактивным грузом

В авиакомпании Utair опровергли информацию об аварийной посадке самолета, который перевозил радиоактивный груз. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

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11 декабря в СМИ появились сообщения, что пассажирский самолет Utair, летевший из Ханты-Мансийска, совершил аварийную посадку в Москве. Утверждалось, что на его борту находился 19-килограммовый радиоактивный груз. СМИ писали, что самолет подал сигнал бедствия о неисправности шасси.

В Utair это опровергли и заявили, что посадка самолета была штатной.