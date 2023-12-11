Школьник провалился в яму с кипятком в Челябинске

В Челябинске восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком, которая образовалась в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, ребёнок получил ожоги и был доставлен в больницу.

Правоохранители завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).