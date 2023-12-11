Убийца депутата Старовойтовой подал ходатайство об УДО

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал ходатайство Виталия Акишина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. В мае 2005 года его приговорили к 23,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за посягательство на жизнь правозащитницы Галины Старовойтовой и покушение на убийство ее помощника. RT на русском

Акишин просит заменить оставшуюся часть наказания на принудительные работы. Он отмечает свои положительные характеристики от работодателя и администрации исправительного учреждения, а также поощрения и благодарности. Осужденный отбыл две трети наказания. Lenta.ru