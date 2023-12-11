В Петербурге молодой заключенный насмерть забил 66-летнего сокамерника

В петербургской исправительной колонии №6 24-летний заключенный избил до смерти 66-летнего сокамерника, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Молодой человек отбывал срок за нанесение тяжких телесных ранений, а пенсионер был наказан за убийство.

Между осужденными возник конфликт, в результате чего 24-летний заключенный начал избивать оппонента. Он наносил ему удары палкой по ребрам и ягодицам. На теле мужчины позже зафиксировали множественные гематомы. Также у пенсионера были сломаны несколько ребер. Медики не успели оказать ему помощь.