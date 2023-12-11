Получившим российское гражданство мигрантам раздали повестки на оптовой базе

В Рязани мигрантам, получившим российское гражданство, раздали повестки на территории оптовой базы №5. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

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По данным издания, повестки были вручены тем гражданам, которые не встали на воинский учет.

Представители регионального военкомата провели проверку на оптовой базе совместно с военным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону и военной полицией.

Как утверждает «Рязинформбюро», повестки выдали семи человекам.

1 декабря сообщалось, что в Кургане суд рассмотрит дело 22-летнего молодого человека, обвиняемого в уклонении от службы в армии. Следователи установили, что с 2021 по 2022 год россиянин не приходил в военкомат, хотя получал повестки. Его не раз предупреждали о последствиях уклонения от воинского призыва.