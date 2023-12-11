Получившим российское гражданство мигрантам раздали повестки на оптовой базе
В Рязани мигрантам, получившим российское гражданство, раздали повестки на территории оптовой базы №5. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».
По данным издания, повестки были вручены тем гражданам, которые не встали на воинский учет.
Представители регионального военкомата провели проверку на оптовой базе совместно с военным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону и военной полицией.
Как утверждает «Рязинформбюро», повестки выдали семи человекам.
1 декабря сообщалось, что в Кургане суд рассмотрит дело 22-летнего молодого человека, обвиняемого в уклонении от службы в армии. Следователи установили, что с 2021 по 2022 год россиянин не приходил в военкомат, хотя получал повестки. Его не раз предупреждали о последствиях уклонения от воинского призыва.
До этого стало известно, что Октябрьский районный суд Мурманска приговорил к шести годам лишения свободы врача, который за взятки помогал призывникам уклоняться от службы в армии.