Жительница Красногорска сожгла дом вместе с матерью

29-летняя жительница Красногорска, будучи в наркотическом опьянении, сожгла дом вместе со своей матерью. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря.

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По информации Telegram-канала Shot, трагедия произошла в поселке таунхаусов «Рижский квартал». 57-летний мужчина и его 51-летняя жена легли спать, но проснулись посреди ночи от резкого крика дочери. Девушка держала в руках нож и обещала сжечь дом, если ей не «скажут правду».

Родственники пытались привести в чувство девушку, однако в помещении резко погас свет. Оказалось, что дочь все же подожгла дом.

Мужчина попытался спасти членов семьи, но не смог, так как выходы были заблокированы огнем. В результате хозяин жилья выпрыгнул из окна второго этажа, а его супруга и дочь погибли. Пламя также повредило три соседних дома, из-за чего пришлось эвакуировать 15 человек.

Главу семейства госпитализировали с резаными ранами тела и рук. Он заявил, что его дочь часто употребляла наркотики, в том числе перед поджогом дома. По данному факту проводится проверка.