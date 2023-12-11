В Иркутской области полицейские патрулируют улицы в поисках медведя

На севере Иркутской области полицейские патрулируют улицы и ищут гуляющего медвежонка, голодный хищник прогулялся по поселку Невон и украл еду у собак. Об этом сообщает УМВД региона в Telegram-канале.

Молодого медведя заметили жители поселка Невон на севере Приангарья. Хищник сидел возле будки с собакой и пытался съесть из миски замерзшую кашу, лающего пса он не боялся, на крики снимавших его на видео людей не реагировал и агрессии не проявлял.