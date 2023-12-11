В Крыму разгромили сеть агентов украинских спецслужб

"ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС РФ и ФСБ России, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", - сообщили в ЦОС.