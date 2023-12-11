В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению во взяточничестве

Одиннадцать человек, в том числе трое консультантов отделов при министерствах Московской области, задержаны по подозрению в получении взяток при выдаче квот на работу для мигрантов. Об этом сообщило сегодня ГСУ СК по региону.

По данным ведомства, среди задержанных двое — консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области.

«В период с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали денежные средства в качестве взяток через посредников от предпринимателей Московской области за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения установленных проверочных мероприятий», — пояснили в следкоме.

При этом, по информации следствия, оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тысяч рублей, а за один раз оформлялось от 100 до 350 квот.

В зависимости от роли и степени участия все задержанные подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток. Проведено больше 40 обысков по местам жительства и работы фигурантов, допрошено порядка 30 человек, уточнили в СК России по Московской области.

«Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания», — отмечается в заявлении пресс-службы.