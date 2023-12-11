В Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами на борту

Самолет рейса Ханты-МансийскМосква, который ранее подал сигнал бедствия, сел в столичном аэропорту Внуково. На борту самолета находится 19 кг радиоактивного вещества, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

В Москве аварийно сел самолет с радиоактивными веществами на борту
© РИА Новости

По данным Shot, самолет авиакомпании Utair с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси около 01:00.

Канал отмечает, что воздушное судно благополучно приземлилось около 1:40. Опасный груз на борту не пострадал.

10 декабря прокуратура начала проверку из-за возвращения самолета в аэропорт в Якутии.

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До этого сообщалось, что в Минводах аварийную посадку совершил самолет, который вылетел в Санкт-Петербург. По данным Telegram-канала "112", причиной посадки стала разгерметизация кабины пилотов. На борту находилось 111 человек.

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