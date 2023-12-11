Летевший из Нью-Йорка самолет экстренно сел в Петербурге

Boeing 737 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса Нью-Йорк — Ташкент утром в понедельник, 11 декабря, экстренно сел в Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика в Telegram-канале, приземлиться на запасном аэродроме пришлось из-за буйного пассажира.

Инцидент произошел в 5:35 мск. На земле дебошира, 32-летнего гражданина Узбекистана, сняли с рейса сотрудники полиции. После оформления необходимых процедур воздушное судно продолжит полет в аэропорт назначения.

Напомним, что 8 декабря самолет авиакомпании S7 рейса Новосибирск — Москва совершил экстренную посадку в аэропорте «Толмачево» после взлета. По информации следователей, а борту произошел помпаж двигателя — это нарушение газодинамической устойчивости, которое сопровождается микровзрывами. В результате происшествия пострадавших нет.