Двух россиян осудили за незаконное хранение трех тонн икры

Двоих россиян, отца и сына, из города Елизово на Камчатке обязали выплатить штрафы за незаконное хранение трех тонн лососевой икры без маркировки в целях дальнейшего сбыта. Стоимость рыбопродукции составила более четырех миллионов рублей, Камчатского края .

«Суд учел раскаяние виновных в содеянном, принимая во внимание совокупность всех обстоятельств и позицию государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 300 и 350 тысяч рублей» — указано в сообщении.

Ранее россиянину назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, так как он собирался присвоить золотые слитки на 19 миллионов рублей. Также суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении.