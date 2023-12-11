В Москве загорелась Российская государственная библиотека

Кровля главного здания Российской государственной библиотеки загорелась на улице Воздвиженка в центре Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как говорится в сообщении, пожар охватил деревянные конструкции в кровле на площади 5 метров. Возгорание уже удалось ликвидировать, пострадавших нет.

На кадрах, которые показал Telegram-канал SHOT, видно, что около здания собралось несколько пожарных машин, к крыше протянуты пожарные лестницы.