В Москве загорелась Российская государственная библиотека
Кровля главного здания Российской государственной библиотеки загорелась на улице Воздвиженка в центре Москвы. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как говорится в сообщении, пожар охватил деревянные конструкции в кровле на площади 5 метров. Возгорание уже удалось ликвидировать, пострадавших нет.
На кадрах, которые показал Telegram-канал SHOT, видно, что около здания собралось несколько пожарных машин, к крыше протянуты пожарные лестницы.
Источники канала сообщили, что на крыше здания горела обшивка вокруг скульптуры. По предварительной информации, там шел ремонт, и строители перед уходом забыли выключить обогреватель, в результате чего и возник пожар.
Рамблер: главные новости