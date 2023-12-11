Главу района российского региона арестовали за расправу над мужчиной

В Улан-Удэ (Бурятия) суд арестовал главу Бичурского района Василия Смолина за смертельное избиение мужчины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Смолин будет в СИЗО до 6 февраля 2024 года. Чиновник проходит обвиняемым по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По версии следствия, 4 декабря Смолин вместе со знакомыми был в зимовье в лесу. Там между ним и одним из приехавших возник конфликт. По предварительным данным, обвиняемый несколько раз ударил пострадавшего кулаком по голове, в результате лишив его жизни.

После этого Смолин и его товарищи привезли потерпевшего в бессознательном состоянии в Малый Куналей. Через некоторое время врачи констатировали его кончину. Фигуранты дела объяснили ее тем, что он якобы упал с кровати, когда спал.

По месту жительства всех, кто был в зимовье с пострадавшим, проведены обыски. В отношении них планируется проведение психофизиологических исследований с использованием полиграфа.