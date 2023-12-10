Стало известно о состоянии подростков, пострадавших в брянской школе

Школьники, эвакуированные из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время в клиниках Москвы и Брянска проходят лечение пять пострадавших.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — уточнили в Минздраве.

Трое пострадавших, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях Брянска, в состоянии средней тяжести, заметили в пресс-службе.