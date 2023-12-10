Освежитель воздуха взорвал туалет в Ачинске

Необычное ЧП произошло в городе Ачинск Красноярского края. В туалете многоэтажного дома взорвался освежитель воздуха. Хлопок услышали прохожие и вызвали полицию. Об этом сообщает управление МВД Красноярского края.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажного дома в Юго-Восточном микрорайоне города. Прохожий стал очевидцем того, как произошел громкий хлопок и разбились окна в многоэтажке. Он вызвал полицию.

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На место прибыл наряд полиции, а также руководство ОВД «Ачинский».

«В туалетной комнате, где первоначально произошел хлопок, обнаружен поврежденный баллончик освежителя воздуха», — сказано в сообщении.

В момент происшествия в квартире находилась семья с двумя детьми. В результате ЧП никто не пострадал.