Вибратор стал причиной нападения полицейского на работника секс-шопа

В Оклахоме (США) полицейский попал в тюрьму, после того как набросился на работника секс-шопа. Об этом сообщает издание TMZ.

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Инцидент произошел в магазине Christie's Toy Box. Полицейский Дэвид ДеВитт пришел туда с супругой. Последняя спросила у продавца, есть ли в наличие что-нибудь, что могло бы пристыдить ее мужа. ДеВитт резко отреагировал на этот вопрос и замахнулся рукой на жену. В этот момент сотрудник магазина встал между ними, пытаясь защитить даму.

На этом конфликт будто бы себя исчерпал. Позже полицейский снова пришел в ярость, когда продавец спросил у уходящей пары, не желают ли они купить батарейки для новоприобретенных вибраторов. ДеВитт перепрыгнул через стойку с кассой и нанес сотруднику Christie's Toy Box несколько ударов по лицу и ребрам.