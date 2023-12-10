Неизвестные подожгли подстанцию рядом с аэропортом Жуковским

Неустановленные злоумышленники подожгли неработающую трансформаторную станцию недалеко от аэропорта Жуковский в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, подстанция находится возле ж/д станции Есенинская. Ее обнаружили обгоревшей и потухшей. Отмечается, что пожар никак не отразился на движении поездов, потому что подстанцию не ввели в эксплуатацию.

Следователи изучили место преступления и обнаружили отпечатки пальцев. Также специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить поджигателя или группу преступников.